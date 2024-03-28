Ahmet Ercan İstanbul'daki en riskli 5 ilçeyi açıkladı. 'Kazanç bilimi yok saydı’

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde sıklaşmaya başlayan depremler, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Beklenen büyük Marmara Depremi tehlikesine karşı, deprem bilimciler uyarılarını sürdürüp açıklamalarda bulunurken, Prof. Dr. Ahmet Ercan da İstanbul’da bulunan riskli ilçeleri açıkladı.

Ercan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, depremlerde yıkım ve can kayıpları yaşanmasının nedeni olarak, kazancın “bilimi” yok saymasını gösterdi ve İstanbul’un 5 ilçesinde ikamet eden vatandaşlar için önemli açıklamalar yaptı.

“KAZANÇ BİLİMİ YOK SAYDI”

Ercan, yaptığı paylaşımda, "Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı." İfadelerine yer verirken, bir paylaşım daha yaptı.

Son paylaşımında Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kaydetti.