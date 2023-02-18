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Ahmet Ercan'dan Bakan Kurum'a istifa çağrısı: Bu çok onurlu bir ayrılış olacaktır

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a istifa çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:21
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Ahmet Ercan'dan Bakan Kurum'a istifa çağrısı

Ahmet Ercan'dan Bakan Kurum'a istifa çağrısı: Bu çok onurlu bir ayrılış olacaktır
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Türkiye, 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin 13. gününde can kaybı son açıklanan verilere göre; 39 bin 672’ye yükseldi. 

Merkezi Kahramanmaraş olan depreme ilişkin Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurum'un bu sözlerinin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. 

"BU ÇOK ONURLU BİR AYRILIŞ OLACAKTIR"

Prof. Dr. Ercan, Twitter hesabı üzerinden Bakan Kurum'a şu ifadelerle seslendi: 

"Sayın Bakan Murat Kurum, bu bölgede büyük bir deprem olacağı uzun yıllardır bilinmektedir.  Deprem bölgesindeki olağanüstü yıkımın tek sorumlusu değilsiniz. 1950’den sonra yeralan neredeyse tüm yönetimlerdir. Ancak, siz 20 yıldır görevdesiniz.

Bu süre içinde gerekli çalışmalar yapılsaydı, yitimler çok azalabilir, oradaki yapıların tümü de dönüştürülebilirdi. Kaldı ki, bugün bir yıl içinde tüm yapıların dikileceğini söylüyorsunuz. Peki, iş bu kadar çabuk oluyorsa, bunu neden önceden yapmadınız? Acımız çok büyük.

Kamu oyunun yaralı gönlünü bir nebze rahatlatmak için, sizden rica ediyorum, lütfen görevinizi başarıyla yapabilecek, yetkin bir bilimciye bırakınız. Bu çok onurlu bir ayrılış olacaktır. Bilginize sunarım."

 

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