Ahmet Ercan'dan bu kez yanardağ paylaşımı. 'Patlama yapabilir' diyerek uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan'dan bu kez yanardağ paylaşımı. 'Patlama yapabilir' diyerek uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı paylaşımda, Tendürek yanardağına dikkat çekti ve uyardı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda, “Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır” dedi.

prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depremini-daha-cok-beklersiniz-1674297247.webp

Uzaman ismin X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ercan, “Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır.” İfadelerini kullandı

feds.jpg

İlgili Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan olası depremde 81 ilin şiddetini tek tek açıkladı 29 ilde 7 ve üzeri bekleniyor
İstanbul Emniyetinde deprem. Hangi müdür nereye gitti
İstanbul Depremi sinyal mi veriyor? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 'Gerilim gittikçe birikiyor'
Son Haberler
Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi Spor
Rahmi Koç'tan Hasan Arat'a destek. Kulübe geldi 'Yanındayım' mesajını verdi
Erçiş’te ‘Şehitleri Anma ve Teröre Lanet’ yürüyüşü Gündem
Erçiş’te ‘Şehitleri Anma ve Teröre Lanet’ yürüyüşü
Şişli’de yılbaşı öncesi denetim. Polis didik didik aradı Gündem
Şişli’de yılbaşı öncesi denetim. Polis didik didik aradı
Flaş.. Flaş.. Galatasaray ‘Atatürk yoksa maça çıkmayız’ dedi Spor
Flaş.. Flaş.. Galatasaray ‘Atatürk yoksa maça çıkmayız’ dedi
Fatih Portakal çılgına döndü: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size Spor
Fatih Portakal çılgına döndü: Atatürk'ü pazarlık konusu yaptıysanız lanet olsun size
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın can alıyordu Gündem
Uşak’ta 3 katlı binada çıkan yangın can alıyordu
Kitap ve Kırtasiyecilerden Mansur Yavaş’a Teşekkür Plaketi Gündem
Kitap ve Kırtasiyecilerden Mansur Yavaş’a Teşekkür Plaketi