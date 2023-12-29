Ahmet Ercan'dan bu kez yanardağ paylaşımı. 'Patlama yapabilir' diyerek uyardı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda, “Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır” dedi.

Uzaman ismin X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ercan, “Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır.” İfadelerini kullandı