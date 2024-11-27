Ahmet Ercan'dan çok kritik deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"EVLERİNİZE GİRMEYİN" UYARISI

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Ercan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: