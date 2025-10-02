Ahmet Ercan'dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar sarsıntıdan sonra panik yaşarken, rahatlatan açıklama deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

TELE1 canlı yayınında Zeynel Lüle'ye açıklamalarda bulunan Ercan, "Yurttaşlar normal yaşamına devam etmeli. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelir denilemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ercan, 2075 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.

“BÜYÜK DEPREMİN AYAK SESİ DEĞİL”

Ercan yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi,

"Çok net konuşayım. 23 Nisan 2025'te aynı yerde 6.2 deprem olmuştu. Bugün ise 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dolayısıyla bu bölgede gerginliğin birikmekte olduğunu gösteriyor. Trakya’da beklediğimiz 2 deprem yerinden birinin Marmara Ereğlisi-Silivri önünde olacağını gösteriyor. Kıyıdan yaklaşık 15 km ileride. Ancak bu beklenen Kuzey Marmara depreminin ayak sesi midir, hayır değil."

“BU GAYET OLAĞAN BİR DEPREM”

"Bu gayet olağan, yani ana deprem gelmeden önce bu tür depremler olur. Hemen bunun arkasından büyük bir deprem geliyor gibi bir taşkınlık yapmamak gerekiyor. 5.3’lük bir deprem yıkıcı olmaz. Hasar tespiti yapmak bile ayıptır bence. Çünkü İstanbul’daki yapı birikimine baktığımız zaman yıkımın değeri 6.4’tür. Bundan daha küçük olan depremler İstanbul’da yıkım yapmaz.

Dolayısıyla 5.3’lük depremin ardından çadır kurmak, Kızılay’ın yemek dağıtması gibi bir olay olamaz. Okullar da kapatılamaz. Ama bunun kararını İstanbul Valiliği ve bu konuda sorumlu AFAD verir. Jeofizik bilimi açısından 5.3’lük deprem önemlidir. Not ettik."

“HALK KORKU İÇİNE GİRMESİN”

"Halk sarsılmıştır. Ama İstanbul’da sürekli deprem olacak pompalaması olduğu için korku içindeler. Ama benim önerim herkes normal yaşamına devam etsin. Çocuklarımız okullarına gitsinler. İş yerlerinin kapatılmasına gerek yok. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelir denilemez. Dolayısıyla herkes normal yaşamını sürdürsün."

“2075’E KADAR BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”

"Artçı depremler 1-2 hafta devam eder. Gayet normaldir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur. Ben 2075’e kadar Kuzey Marmara’da büyük bir deprem beklemiyorum."