Ahmet Ercan'dan o bölge için korkutan deprem açıklaması

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye gözünü Ege Bölgesi’ne çevirdi. Ege Bölgesi’nden yaşanan depremler halkı endişeye sürüklerken, konuyla ilgili kritik açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi.

Halk TV’den Ramazan Süzen’e konuşan Ercan, “Bölgede yıkıcı bir depremin olması bizim için şaşırtıcı olmaz" dedi.

Ege Bölgesi’nde geçmiş yıllarda 7.3 ve 7.5 gibi büyüklüğünde depremleri olduğunu hatırlatan Ercan, Afrika ana kıtasının Güney Ege dalma bayma kuşağında yaklaşık 10 milyon yıldır 17 derecelik bir dalışı olduğunu, aynı zamanda Ege Denizi kabuğunu ve Anadolu kabuğunu baskı altında tuttuğunu belirtti.

Özellikle Ege Denizi ve Anadolu bölümünde gerginlikler oluştuğunu belirten Ercan, “Bu gerilimler yaklaşık 3 ile 4.2 büyüklüğünde depremcik boşalmalarına neden oluyor” dedi.

“GELECEKTE BU BÖLGEDE YIKICI BİR DEPREMİN OLMASI BİZİM İÇİN ŞAŞIRTICI OLMAZ”

Ercan, “Burası geçmişte 7.3, 7.5 büyüklüğünde depremleri görmüş, kaldı ki Santorini yanardağı da bu dalma batmanın sonucundandır. Buradaki deprem derinlikleri derin depremler, yaklaşık 30 ile 150 kilometrelik derin depremler. Bunlar da depremlerin Ege Kabuğu içinde değil de dalan Afrika Kabuğunun içinde olduğunu gösteriyor.

Dolasıyla gelecek dönemde bu bölgede yıkıcı bir depremin olması bizim için şaşırtıcı olmaz. Ama bunun ne zaman olacağını bilmek zor. Ama bu bölge, yani batı Anadolu ve Ege denizinin olduğu yer, Peloponez yarım adası, Yunanistan ve Adriyatik geriliyor” ifadelerini kullandı.