Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların aktivitesi artmıştı. Ancak dün 4 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar etkisini kaybetmeye başladı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini susmasına dikkat çekerek, “Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm” ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay, Ahmet Ercan’a ‘3-4 gün içinde büyük deprem olabilir’ sözünün iç yüzünü sordu.

Ercan, sözlerinin yanlış anlaşıldığının altını çizerken, “Söylediklerim ‘olacak’ şeklinde anlaşıldı. Bende paylaşımımı sildim. Sadece Jeolojik anlamında değerlendirmelerde bulundum. Son günlerde Balıkesir’de gerçekleşen artçı depremler sustu. Bilimsel anlamda bu suskunluk büyük depremi tetikleyebilir. Bu sözler 'olacak' şeklinde anlaşılarak çarpıtıldı” dedi.

NE DEMİŞTİ?

Ercan sosyal medya hesabında şu açıklamaları yapmıştı:

"11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü 5,4 olan küçük artçı depremler oldu. Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu. Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm. Ne var ki beklenen deprem olmayıp sönümlenme aşamasına da girebilir. Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim."