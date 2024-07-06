Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi

Yusuf Halaçoğlu’nun kurduğu Kutlu Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu.

Erdemli, arpa ve buğday fiyatlarının neredeyse geçen yılın aynısı olduğunu vurguladı.

Erdemli çektiği videoda “İki bardak çay içtik 100 TL ödedik. Çay fiyatlarının çok da pahalı olmadığını ve çay üreticileri artık arazilerini sahiplerine teslim ediyor. Çünkü bir kazanç sağlanmıyor ve kira ödeyemiyorlar.

"ÇİFTÇİNİN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Bir bardak çata 50 TL para verdik. 1 kilo Arpa Nevşehir’den geldi. 6 buçuk TL fiyatı var. İbrahim Yumaklı Bakan 7/25 artı destekleme fiyatını açıkladı. Ancak ofis şu anda randevu vermekte güçlük çekiyor. Geçen yıla baktığımız zaman fiyatlar aynı. Geçen yıl 100 bin TL ola kolej bu yıl 200 bin TL. Bir bardak çay geçen yıl 25 TL iken bu yıl 50 TL’ye çıktı. Hiçbir ürünün fiyatı yerinde durmuyor.” İfadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı’ya seslenen Erdemli “ Bu yıl afet oldu, buğday ve arpalar zarar gördü. Sigortası olmayan çiftçiler hiçbir destek göremedi. Çiftçimizin durumu çok kötü. Lütfen sorunları çözün” dedi.