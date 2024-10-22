Ahmet Hakan, Gülen’den önce Abdulkadir’i gömdü! Hürriyet’te kriz çıkaracak yazı…

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in ölümü ile ilgili duygularını dile getirdi. Hakan, yazısında, “Kendisinden hiçbir zaman “hocaefendi” diye söz etmediğim için kendimle gurur duydum” dedi. Hakan’ın bu ifadesi, halen Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan Abdulkadir Selvi’ye ‘gönderme’ olarak yorumlandı.

TAŞI GEDİĞİNE KOYDU

Çünkü, Selvi daha önce çalıştığı gazetelerde ve katıldığı televizyon programlarında FETÖ lideri için, sık sık “Hocaefendi” tabirini kullanıyordu. Selvi ile birlikte Saray’a yaranma konusunda müthiş bir rekabet yaşayan Ahmet Hakan, bu fırsatı kaçırmayarak taşı gediğine koydu. Hatırlanacağı gibi bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Hakan ile Abdulkadir Selvi’de iktidarın hedefleri doğrultusunda ‘gerekeni’ yapmalarını istemişti.

FETÖ LİDERİ İÇİN ‘HOCAEFENDİ’ İFADESİNİ KULLANDI

Abdulkadir Selvi’nin, yıllar önce Pensilvanya'ya kadar giderek elini öptüğü FETÖ lideri için ‘Hocaefendi’ ifadesini kullandığı televizyon programına şu örnek gösterildi. Yaşar Taşkın Koç yönetiminde ve Taha Özhan’ın da konuk olduğu Star TV’deki programda Türkiye ve dünya gündemindeki konular konuşulurken ‘Hocaefendi’ ifadesini kullanan Selvi, şöyle demişti:

“Hocaefendi’nin internete sızan konuşmasına baktığımızda klasik iman Kuran hizmetlerini yürüten bir cemaat yapılanmasından ziyade, BDDK’da, Gelir İdaresi’nde adamları olan, rafineri dağıtan, bankasını kurtarmaya çalışan, Sayın Cumhurbaşkanı’na yazdığı sufnâme denilen mektupta bürokrat kıyımının durdurulmasını isteyen, yani bürokraside varlığı olan bir yapı ortaya çıkıyor.”

Abdulkadir Selvi, daha önceden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etmişti.