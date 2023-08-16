Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliğini evlilikle sonuçlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barıştı ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı aldıklarını duyurdular. Ünlü çift 18 Temmuz'da evlenmişti. Kural, şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ahmet Kural uzun zamandır çekmeyi istediği ve kendisini çok heyecanlandıran bir dizi projesiyle ekrana dönecek.

Ünlü oyuncu şu günlerde bir aile komedisi dizisinin heyecanını yaşıyor. Ahmet Kural, başrolünü oynadığı “Müjdemi İsterim” filmi ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine de imza atan TMC Film ile anlaştı.