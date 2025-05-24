Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın eşi Çağla Gizem Kural'ın hamile olduğu öğrenildi. Çiftin erkek bebek bekledikleri Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir aşk yaşayan Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti. Bodrum’da evlenmeyi tercih eden ikili geçtiğimiz yılın nisan ayında ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural çiftinden hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi. Kural’ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

İkinci çocuklarını da erkek beklediklerini söylen Ahmet Kural; "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu" dedi.