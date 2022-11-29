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Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer açıklaması: Noktayı koydu

Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:59
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Ahmet Nur Çebi noktayı koydu. Flaş transfer açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer açıklaması: Noktayı koydu
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Çebi, transferde adı geçen Kaan Ayhan ve Onur Bulut'la ilgili olarak "İkisi de gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Çebi, şunları söyledi:

"Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz."

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