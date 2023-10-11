Ahmet Nur Çebi'den olağanüstü kongre öncesi flaş karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü kongre öncesi kararını verdiği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'den olağanüstü kongre öncesi flaş karar

Beşiktaş'ta 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti.

Siyah beyazlı taraftarların protesto ederek istifaya çağırdığı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ise olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kongrenin aralık ayı içinde yapılması planlanırken, tekrar aday olup olmayacağı merakla beklenen Çebi'nin kararını verdiği ileri sürüldü.

Ailesinin bırakması yönetindeki baskısına rağmen pes etmeyen Çebi'nin yeni yönetim kurulu listesi için çalışmalara başladığı ve tekrar aday olmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Çebi'nin kararını basın toplantısıyla duyuracağı belirtildi.

Olağanüstü kongre için şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
İstanbullular mumları hazırlayın. 19 ilçe karanlığa gömülecek Gündem
İstanbullular mumları hazırlayın. 19 ilçe karanlığa gömülecek
İsrail-Gazze savaşında 8 gazeteci yaşamını yitirdi Dünya
İsrail-Gazze savaşında 8 gazeteci yaşamını yitirdi
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı
Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Zehir tacirlerine operasyon
Emniyet uyardı bu linklere sakın tıklamayın! Başınız belaya girebilir Teknoloji
Emniyet uyardı bu linklere sakın tıklamayın! Başınız belaya girebilir
Dev fabrika cayır cayır yandı. Dumanlar gökyüzünü kapladı Gündem
Dev fabrika cayır cayır yandı. Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası