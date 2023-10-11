Ahmet Nur Çebi'den olağanüstü kongre öncesi flaş karar

Beşiktaş'ta 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti.

Siyah beyazlı taraftarların protesto ederek istifaya çağırdığı başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ise olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kongrenin aralık ayı içinde yapılması planlanırken, tekrar aday olup olmayacağı merakla beklenen Çebi'nin kararını verdiği ileri sürüldü.

Ailesinin bırakması yönetindeki baskısına rağmen pes etmeyen Çebi'nin yeni yönetim kurulu listesi için çalışmalara başladığı ve tekrar aday olmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Çebi'nin kararını basın toplantısıyla duyuracağı belirtildi.

Olağanüstü kongre için şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.