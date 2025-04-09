Ahmet Özer'in kayyum davasında flaş gelişme!

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer 30 Ekim tarihinde “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un yerine kayyum olarak atandığı Özer, hem kayyum atamasının iptali hem de kayyumun görevden alınması talebiyle dava açmıştı.

İLK DURUŞMA 14 MAYIS TARİHİNDE GÖRÜLECEK

İçişleri Bakanlığı’nın davalı sıfatı olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 14 Mayıs tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimin birinci yıldönümünde cezaevinden yaptığı paylaşımda da kayyum atamasına vurgu yapmıştı.

Özer, "Değerli Esenyurt Halkı, Kıymetli Halkımız, Bugün 650 bin seçmeni olan Esenyurt’ta seçime katılan yurttaşlarımızdan her iki kişiden birinin oyunu alarak Belediye Başkanı seçilmemin birinci yıl dönümü. Bugün aynı zamanda Esenyurt halkının iradesi gasp edilerek tutuklanmamın ve bir bürokratın Esenyurt’a getirilip kayyım olarak atanmasının üstünden de tam 5 ay geçti" ifadelerini kullandı.

Özer mesajına şu sözlerle devam etmişti:

"Ancak bu günlerin geçeceğini, buradan çok daha güçlü çıkacağımızı biliyorum. Bedenimizi hapsedebilirler ama ruhumuzu asla.

Yasaları çiğneyerek Belediyeye kayyım atayabilirler ama halkın sevgisine,ilgisine, teveccühüne kimse el koyamaz. Bizim 7 ay gibi kısa bir sürede yıllara sığacak hizmetler yaptığımız tüm Esenyurtlu hemşehrilerimizin malumudur.

O yüzden yapılan bu haksız ve hukuksuz işlemlere halkımızın %81’i itiraz ediyor, bu operasyon kamuoyu vicdanında şimdiden mahkum olmuştur. Elbet gün gelecek; hak, hukuk, adalet yerini bulacak ve Esenyurt halkı hak ettiği hizmetlerle buluşacaktır."