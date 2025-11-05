MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2 hafta önce 'Ahmet Türk göreve geri dönmeli' çağrısı gündemdeki yerini korurken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından yargılandığı davadan beraat etmesi göreve döneceği yönünde beklentileri artırmıştı.

KAYYUM TUNCAY AKKOYUN’UN GÖREVİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün gelen habere göre Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresi iki ay daha uzatıldı. Bu karar, Ahmet Türk’ün göreve dönüş ihtimalini bir süre daha ortadan kaldırdı.

Ahmet Türk, beraat kararının ardından gazetecilerin “Göreve dönmeniz söz konusu mu?” sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok” yanıtı vemiş, siyasi yasakların ve idari süreçlerin devam ettiğini söylemişti.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan DEM Parti'nin dünkü Grup Toplantısı sonrası Ahmet Türk, Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulunacaklarını ancak tarihin henüz netleşmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Türk'ün 28 Mart 2011'de Siirt’te yaptığı “Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar” açıklama gerekçe gösterilerek 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak”' iddiasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme, 23 Ekim'de Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Türk’ün açıklamasının "İfade özgürlüğü kapsamında olduğu" değerlendirmesinde bulunmuş ve "Suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024'te üçüncü defa kayyum atanmasına gerekçe olarak, Türk’ün yargılandığı dosyayı gerekçe göstermişti.