Ahmet Türk'ün torununa silahlı saldırı! Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti

Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.