Ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Ahşap bina alev alev yandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti.

Alevlerin yükselmesi üzerine yangın yan tarafında bulunan ahşap metruk başka bir binaya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin iki cephe ve merdiven aracıyla havadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölü ve yaralı olmazken ahşap metruk bina küle döndü. Ekipler uzun süre binada soğutma çalışmaları yaptı.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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