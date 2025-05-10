Ahşap yangında küle öndü!

Yangın, 02.00 sıralarında Ayancık ilçesine bağlı Yeni Konak köyü Otmanlı Mahallesi'ndeki bir ahşap evde meydana geldi.

YANGIN KISA SÜREDE EVİ SARDI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap yapının kolay tutuşması nedeniyle yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.