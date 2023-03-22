Ahsen TV muhabiri sokak röportajında zorla Erdoğan dedirtmeye çalıştı. Gencin Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylemesinin ardından çılgına döndü

Millet İttifakı’nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin oyları anketlerde erimeye başladı.

Akit TV'ye eklemlenerek yayınına devam eden Ahsen TV yaptığı bir sokak röportajında Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyen genç kadına, provokatif sözler söyleyerek tahrik etmeye başladı.

Röportaj sırasında bir vatandaşa "Recep Tayyip Erdoğan mı, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?" diye soran Ahsen Tv muhabiri, aldığı yanıt karşısında tartışmaya girdi.

Muhabir "Ülkenin durumu iyiye gitmiyor" diye konuşan kadına "At gözlüklerini çıkar, öyle konuş" dedi.

Sözleri defalarca kesilen genç kadına kendisine açıklama fırsatı verilmedi. Muhabir, kadının tartışmaya girmek istemeyerek gerilmesine karşı, "Yavrucuğum sen cevap veremiyor musun? Niye kuduruyorsun?" diye sordu.

Muhabirin tahrik edici konuşmalarına dayanamayan genç kız uzaklaşmak zorunda kaldı.

Ahsen TV’de İsmailağa Cemaati'nin propagandası yapılıyor. Bu propaganda, Ahsen TV'nin gerçekleştirdiği tüm röportajların ideolojik yapısını kuruyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere kullanıcılardan tepki yağdı.