Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu. Cenaze Türkiye'ye gelemiyor

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ahu Tuğba'nın cenazesinin, bu sabah Miami'den İstanbul'a tarifeli bir uçakla getirileceği açıklanmıştı.

Yapılan duyuruda, perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenleneceği, cenazenin ise Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtilmişti.

PROSEDÜRLER TAMAMLANMADI

Habertürk'ün haberine göre, ABD'deki bazı prosedürlerin henüz tamamlanmaması nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilişi gecikebilir.

ABD "ŞÜPHELİ ÖLÜM" KATEGORİSİNE ALDI

ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın ölümünü "şüpheli ölüm" olarak değerlendirerek, cenazenin İstanbul'a naklini durdurdu. Soruşturma ve inceleme süreci devam ediyor.