Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu. Cenaze Türkiye'ye gelemiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu. Cenaze Türkiye'ye gelemiyor

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a getirilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tuğba'nın Miami'den İstanbul'a nakli, beklenmedik bir engelle karşılaştı. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın ölümünü "şüpheli ölüm" olarak değerlendirerek, cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi sürecini durdurdu.

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ahu Tuğba'nın cenazesinin, bu sabah Miami'den İstanbul'a tarifeli bir uçakla getirileceği açıklanmıştı.

Yapılan duyuruda, perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenleneceği, cenazenin ise Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtilmişti.

PROSEDÜRLER TAMAMLANMADI

Habertürk'ün haberine göre, ABD'deki bazı prosedürlerin henüz tamamlanmaması nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilişi gecikebilir.

ABD "ŞÜPHELİ ÖLÜM" KATEGORİSİNE ALDI

ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın ölümünü "şüpheli ölüm" olarak değerlendirerek, cenazenin İstanbul'a naklini durdurdu. Soruşturma ve inceleme süreci devam ediyor.

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