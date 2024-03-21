AIDS tedavisinde çığır açan gelişme. Bilim insanları başardı

Amsterdam Üniversitesi'nden araştırmacılar, CRISPR gen düzenleme teknolojisi sayesinde HIV'i hücrelerden uzaklaştırdıklarını bildirdi.

Bu yöntem, DNA içindeki istenmeyen kısımları keserek moleküler seviyede düzenlemeler yapabiliyor.

Bilim insanları, HIV virüsünü laboratuvar koşullarında insan DNA'sından ayıklama başarısını elde etti.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları kongresinde bu bulgularını paylaşan ekip, geniş kapsamlı bir HIV tedavisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor; fakat bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Türkiye'de yaklaşık 35 bin, dünya genelinde ise 40 milyon insanın HIV ile yaşadığı tahmin edildi.

HIV, vücut sıvıları yoluyla bulaşarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

Erken tanı ve düzenli tedavi ile hastalar normal yaşamlarını devam ettirebiliyor.

Mevcut tedaviler, virüsün farklı dokularda yayılmasını engelleyebiliyor, ancak tamamen yok edemiyor.

HIV enfeksiyonunun ileri aşaması ise AIDS olarak tanımlanıyor.