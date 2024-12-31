Aile Bakanı Göktaş: 1830 engelli vatandaş kamu kurumlarına atanacak

Kaynak: ANKA
Aile Bakanı Göktaş: 1830 engelli vatandaş kamu kurumlarına atanacak

Aile ve Sosyal Hizmeler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te 1830 engelli vatandaşın e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasının yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmeler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum: Kamu kurumlarımızdan aldığımız sayı doğrultusunda yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha e-KPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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