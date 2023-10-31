Aile boyu uyuşturucu ticareti. Babaanne ve torun tutuklandı

Karaman’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen bir aileye yönelik operasyon düzenlendi.

KAYNAK: DHA
Aile boyu uyuşturucu ticareti. Babaanne ve torun tutuklandı

Babaanne Z.K., kızı A.K. ve torunu M.K. gözaltına alındı. Babaanne ile torunu mahkemece tutuklanırken, yeni doğum yapan kızına ev hapsi cezası verildi.

Evde uyuşturucu ve para ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Z.K. ve kızı A.K. ile M.K. adlı erkek torununun, uyuşturucu sattığı yönünde istihbarat aldı. Ekipler, dün sabaha karşı ailenin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 115 gram bonzai, 640 gram bonzai yapımında kullanılan aseton ham maddesi, 22 sentetik hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 145 lira bulundu.

Babaanne ve torun cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Z.K., A.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli babaanne ve torunu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir hafta önce doğum yaptığı belirlenen A.K.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

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