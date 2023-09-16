Aile dizisine flaş transfer! Nejat İşler'in partneri bakın kim olacak

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi geçtiğimiz sezonun sevilen yapımları arasında dikkat çekti. Yeni sezonu heyecanla beklenen diziye Selin Şekerci de katıldı.

Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Devin’in avukatı Serap’ı canlandıracak olan Şekerci en son Kraliçe dizisinde rol almıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Devin Akın’ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak.

Dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan’ların marina açılışıyla başlayacak.

