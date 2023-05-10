Aile dizisinin setinde korkutan kaza! Yaralılar var

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Aile dizisinin yeni bölümü çekimleri devam ederken, diziyle ilgili gelen son dakika haberi korkuttu. 11. bölüm çekimleri devam eden dizinin setinde kaza yaşandı.

Olayla ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Yaralıların olduğu vurgulanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapım şirketi, "Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Dizi, salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor.