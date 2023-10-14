Aile gibi davranıp göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne’de, kendilerine aile izlenimi verip göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Adem B. ile Medine Ö., tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Aile gibi davranıp göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakcılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde uygulama noktasında Adem B.'nin kullandığı 20 ADH 723 plakalı aracı durdurup kontrol etti. Kontrolde aracın arka koltuğunda Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle birlikte sürücü Adem B. ile yanındaki Medine Ö., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kendilerine aile izlenimi vererek göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Adem B. ile Medine Ö.'nün cebinde 13 bin 240 TL bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B. ile Medine Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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