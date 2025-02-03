Aile hekimi kalbine yenildi

Kaynak: İHA
Aile hekimi kalbine yenildi

Düzce'de 15 yıldır görev yapan aile hekimi Dr. Şener Yılmaz, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Düzce Hamidiye Mahallesinde bulunan Aile Sağlığı merkezinde 15 yıldır görev yapan Dr. Şener Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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Düzcelilerin yakından tanıdığı ve bir çok kişi tarafından sevilen Dr. Şener Yılmaz'ın cenaze programı, köyü olan Çalıcuma Köyü'nde gerçekleştirildi.

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Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, il protokolü ve sevenleri katıldı.

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Açıklamaların ardından Düzce il müftüsü Osman Aydın cenaze namazını kıldırırken, namaza yüzlerce kişi katıldı.

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