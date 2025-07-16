Aile hekimliğinde personel krizi kapıda

AKSARAY / METİN KURT

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlar ve çalışma koşullarına dikkat çekerek, Aile Hekimliği sisteminde ciddi bir personel krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kara, "Sağlık Bakanlığı bu gidişle Aile Hekimliğinde çalışacak sağlık personeli bulamayacak. Ondan kes, bundan kes, vergi dilimine takıl... Maaşlar kuş oldu uçtu" diyerek, sağlık personelinin giderek ağırlaşan ekonomik çıkmazına vurgu yaptı.

Aile hekimliği sisteminin temel taşı olan sağlık çalışanlarının, hak ettikleri ücretleri alamadığını ve vergi dilimlerine takılarak maaşlarının iyice eridiğini belirten Kara, yaşanan sorunların artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Kara'nın açıklamalarına göre, özellikle son bir yılda artan hayat pahalılığı, ağır iş yükü ve düşük ücret politikaları nedeniyle Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan hemşire, ebe ve yardımcı sağlık personeli istifa etmeye başladı.

“SAĞLIK PERSONELİ İSTİFA EDİYOR, YERİNE ATAMA YAPILMIYOR”

Taner Kara, istifa eden sağlık personelinin yerine atama yapılmadığı için mevcut çalışanların iş yükünün de arttığını belirtti. "Hekimler ve aile sağlığı çalışanları ciddi bir tükenmişlik içinde. Maaşları neredeyse açlık sınırında. Bakanlık, sorunu görmezden geliyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“VERGİ DİLİMİ MAĞDURU OLDUK”

Özellikle yılın ortasında vergi dilimi kesintilerinin başladığını ve sağlık çalışanlarının maaşlarının her ay biraz daha azaldığını dile getiren Kara, "Çalışanın maaşına önce TÜİK enflasyonu vuruyor, sonra vergi dilimi... Bir sağlık çalışanı yıl sonunda aldığı maaşı yıl başında bile göremez hale geliyor. Bu düzen böyle devam ederse Aile Hekimliğinde çalışan bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI"

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Kara, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

Aile hekimliği çalışanlarına temel ücret artışı yapılması

Vergi diliminden muaf tutulmaları

İş yükünün azaltılması ve yeni personel alımı

Sosyal hakların iyileştirilmesi

Kara, açıklamasının sonunda, “Sağlık Bakanlığı artık görmezden gelmekten vazgeçmeli. Sorunlar çözülmezse aile hekimliği sistemi personel bulamayan bir kurum haline gelecek. Kaybeden ise halk olacak” sözleriyle hem çalışanların hem vatandaşların mağduriyetine dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarının sesini duyurmak adına eylem hazırlığında olduklarını da açıklayan Kara, önümüzdeki günlerde toplu basın açıklamaları ve yürüyüşlerin başlayabileceğini söyledi.