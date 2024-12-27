Aile hekimliklerinde yeni dönem resmen başlıyor! Artık doğrudan talep edilebilecek...

1 Ocak'tan itibaren Aile hekimlikleri hastanelere dijital entegre olabilecek. Bu sayede röntgen ve mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Aile hekimlerine yalnızca kendi hastalarına özel kontenjanlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını bitti. Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.

RÖNTGEN VE MAMOGRAFİ TALEP EDİLEBİLECEK

Bu noktada aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenideoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan isteyebilecek. Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.