Aile mezarlığının minik misafiri

Mezar taşına ise, "Kaya ailesinin minik misafiri" diye yazıldı. 6 Şubat depreminden en fazla etkilenen ilçelerin başında gelen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde 485 kişi hayatını kaybetti.

Büyük hasar gören ilçede yaşamını yitiren kişiler için ilçe merkezinde "deprem şehitliği" oluşturuldu. Deprem şehitliğinde bulunan mezarların içinden bir tanesi dikkat çekiyor.

Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesi'nde enkazdan çıkartılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen fakat kimliği tespit edilemeyen bir bebek, kimsesizler mezarlığına defnedilecekti. Ancak şehitlikte aile mezarlığı bulunan Kaya ailesi, kimliği tespit edilemeyen minik bebeğin cenazesine sahip çıkarak onu kendi aile mezarlıklarına defnetti.

Mezar taşına, "Kaya ailesinin minik misafiri" yazıldı. Bir çoğu il dışında yaşayan Kaya ailesinin fertleri, kendi aile mezarları gibi minik misafirlerinin de mezarını yaptırdı. Şehitliğe gelen vatandaşlar hemen yol kenarındaki bu mezarın taşında yazılanları görünce çok duygulanıyor.