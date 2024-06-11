Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay’ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden "Aile Şerefi", Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi usta isimlerin yer aldığı ve 1976 yılında çekilen unutulmaz bir yapım.

Filmin çekilmesinin üzerinden 48 yıl geçmiş olup, filmde şımarık zengin çocuğu Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman'ın son hali, zamanın ona da acımadığını gösteriyor.

Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı "Aile Şerefi", Türk Sineması'nın unutulmazları arasında yer alıyor.

Eriş Akman, filmdeki 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda derin izler bırakmıştı ve şimdilerde 77 yaşında olan Akman'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Film, geçen yıllara rağmen hala en sevilen filmler arasındaki yerini korumakta ve Eriş Akman'ın canlandırdığı karakter, 'unutulmaz kötü karakterler' listesindeki yerini muhafaza etmekte.

İŞTE SON HALİ...

ERİŞ AKMAN KİMDİR?

Eriş Akman, 17 Aralık 1947 tarihinde Çanakkale'de doğdu.

Akman, oyunculuk eğitimini İngiltere'de Mountview Theatre School'da aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra filmlerde ufak roller almaya başlamış ve 1976 yapımı Aile Şerefi filmindeki Oktay rolüyle adını duyurdu.

Oyunculuk dışında, senarist ve yapımcı olarak da birçok projede yer aldı.

Umutsuzlar, Ayakta Kal, Kolpacino, Alemde Bir Gece, Kutsal Damacana 2: İt Men, Arada gibi filmlerde rol almış, Tek Türkiye gibi dizilerde ise senarist ve yapımcı olarak görev aldı.

Eğitimcilik yönü de olan Akman, ATV'nin kendi bünyesinde yönetmen yetiştirmek üzere açtığı 9 aylık televizyon yönetmenliği ve programcılığı kursunda da eğitmenlik yaptı.

76 yaşında olan Eriş Akman, hala aktif olarak sinema ve televizyon sektöründe yer almakta.