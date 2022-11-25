Bakan Yanık'a göre kadın cinayetleri azalmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Habertürk’te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir gecede kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik ‘Bir çerçeve metin yaşatmaz’ diyen Yanık, kadın cinayetlerinin de yüzde 7 azaldığını savundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verileri ise kadın cinayetlerinin son 10 yılda üç kat arttığını ortaya koydu.

Bakan Yanık ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘3 çocuk’ meselesinin de bilimsel ve stratejik bir çalışmaya dayandığını söyledi.

“KADINLARIN TARAFI OLDUĞU HER OLAY KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR”

Yanık’ın açıklamaları şöyle:

Kıyaslama olarak söyleyeyim; tasnifi bu anlamda önemli. 2019’da 337 kadın cinayeti olmuş. Kadın cinayeti nedir, kadınların tarafı olduğu her olay kadına yönelik şiddet olarak değerlendirilmiyor. Nedir o kapsam? Kadın olmaktan kaynaklı karşılaştıkları ayrımcılık, şiddet eylemleri, uğradıkları şiddet. Bunu şöyle örnekleyeyim; Allah’tan tekrar rahmet diliyorum. Başak Cengiz’in failini hatırlıyorsunuz. Sokakta samuray kılıçla ‘birine saldıracaktım, kadın olduğu için bana mukavemet edemeyeceği için ona saldırdım’ diyor. Kadın cinayeti işte bu. 2020’de 268, 2021’de 309 kadın cinayeti olmuş. 2021’in ilk 10 ayı ile 2022’nin henüz, daha tamamlamadığımız için, ilk 10 ayı arasında baktığımızda 2021’in ilk 10 ayında 242 cinayet, 2022’nin ilk 10 ayında 225. Yüzde 7 bir azalış var. Bu bize gösterdiğimiz çabanın etkin sonucu olduğunu gösteriyor. O zaman aralıksız devam edeceğiz. Tedbir yöntemlerimizi çoğaltarak devam edeceğiz. Hukuksal altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2020 verilerine göre; kadın cinayetleri son 10 yılda 3 kat arttı. En çok kadın cinayeti 2019 yılında 474 kişi ile gerçekleşmiş ve bu sayı 2020 yılında aralık ayı verileri hariç 436 olmuştur.

“‘3 ÇOCUK’ MESELESİ STRATEJİK VE BİLİMSEL BİR ÇALIŞMAYA DAYANIYOR”

Bakan Derya Yanık, Erdoğan’ın savunduğu ‘3 çocuk’ konusuna yönelik şu açıklamalarda bulundu:

3 çocuk meselesi çok stratejik ve bilimsel çalışmaya dayanıyor, çok magazine edildi. Hem yaşın ilerlemesi, doğurganlık oranın düşmesiyle nüfusumuz yaşlanıyor. Gerekli tedbirleri almamız gerekiyor.