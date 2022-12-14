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  • Aile Bakanlığı'ndan Nurcu Vakfa binlerce Euro hibe. Bakanlık çocukları cemaate emanet etti

Aile Bakanlığı'ndan Nurcu Vakfa binlerce Euro hibe. Bakanlık çocukları cemaate emanet etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kimsesiz çocuklara yönelik işbirliği anlaşması imzalayan Nurcu vakfa, 18 bin 395 Avro hibe verildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:21
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Nurcu Vakfa 18 bin 395 Avro hibe verdi. Çocuklar cemaate teslim edildi

Aile Bakanlığı'ndan Nurcu Vakfa binlerce Euro hibe. Bakanlık çocukları cemaate emanet etti
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AKP iktidarında okullardan hastanelere, cezaevlerinden kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda etkileri artırılan cemaat ve tarikatlar, kimsesiz çocuklar üzerinde de etkili kılındı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Vakfı arasında 2016 yılında korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik protokol imzalandığı ortaya çıktı.

HİBE TUTARI 18,3 BİN AVRO

Kimsesiz çocuklara yönelik çalışmalar düzenlemesine olanak sağlanan Nurcu vakıf, “2022/R2 Erasmus+Gençlik Programı Projeleri” listesinden de çıktı.

Proje başvuru değerlendirme sürecini tamamlayan Türkiye Ulusal Ajansı, Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne 18 bin 398 avroluk hibe verdi.

Hayrat Vakfı’nın yardım derneği olan Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin, TUA’dan aldığı 18 bin 398 avroluk hibeyi, “Sürdürülebilir İnsani Yardım Gönüllülüğü” projesi kapsamında kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Hayrat İnsani Yardım Derneği ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapan, Nur Cemaati'nin Yazıcılar Grubu'na mensup bir sivil toplum kuruluşudur.

TÜGVA VE TÜRGEV DE LİSTEDE

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı, 2022 yılında Erasmus Projeleri kapsamında iktidara yakınlığıyla bilinen dernek ve vakıflara da çok sayıda hibe dağıttı. TÜRGEV 101 bin 60 avroluk, TÜGVA ise 60 bin 568 avroluk TUA hibesine hak kazandı.

KİMSESİZ ÇOCUKLARI CEMAATLERE EMANET ETTİLER

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiğinin ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmıştı. Bu olay Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olayın ardından gözler, Türkiye’de cemaat ve tarikatlar eliyle yaratılan karanlığa çevrildi. Nurcu Vakfa hibe verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

30 OCAK'TA İLK DURUŞMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti. Ancak karar değiştirildi. İlk duruşma 30 Ocak'ta görülecek.

AİLE BAKANLIĞI İSMAİLAĞA’DA 6 YAŞINDA KIZIN EVLENDİRİLMESİ OLAYINA :BUNLAR SİYASETİN KONUSU DEĞİL

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilerek cinsel istismara uğramasıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücale var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım."

Erişkinlerde çok iyi bilinen ''Sinüzit'' hastalığı çocuklarda da sık rastlanan önemli bir hastalıktır. Fakat çoğu kez gözden kaçırılarak ihmal edilebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal çocuklarda sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi.

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vakıf kur parsayı topla
14.12.2022 11:09
Siyasilerle yakın işbirliğine gir. Onlara hizmet et. Sana hazineden hortum baglasinlar. Beraber gül gibi gecinin  
 
Zafer
14.12.2022 10:58
Tecavüzün küçük yaşta evliliğin tek sorumlusu var hiktidar AKP vakıfların tarikatların cemaatlerin önünü acan yol veren AKP den başkası değilbenim dinimi bu sapıklar temsil edemez  
 
Dursun ABASIZ
14.12.2022 10:45
Devlet çocukları bu vakıflara emanet edip vakfa yardım edeceğine kendi kurumlarını yeterli hale getirsin.Bu kurumlar kontrol de edilemiyor.Çocuklara hayatı zehir ediyorlar.Sonra da ben psikolog değili  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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