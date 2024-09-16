Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara denetim süreci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, hizmetin kalitesinin artırılması maksadıyla mercek altında.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal habersiz olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında kuruluşları yakından inceliyor. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler düzenlendi.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimler kapsamında eksiklikler daha hızlı belirlenerek hizmet kalitesi yakından izleniyor.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan denetimler esnasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay ele alınıyor.

Düzenlenen denetimlerle eksiklikler daha hızlı belirlenerek gerekli tedbirler alınıyor. Bor Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Niğde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Niğde Kadın Konukevi Müdürlüğüne beklenmedik ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Ünal, kurumların genel durumunu yerinde değerlendirdi.

Kuruluşlarda kalan bireylere daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan İl Müdürü Hilal Ünal, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak denetlendiğini ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.