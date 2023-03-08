﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi

(AA)- Bakanlığın sosyal medya hesabından depremzede çocuklara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1613 çocuk ailesine teslim edildi.

95 çocuk, tedavisinin ardından bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındı. 207 çocuğun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip ediliyor.

1837 çocuğun kimliği tespit edilirken, 78 çocuğun kimliği henüz bilinmiyor.

Bakanlık açıklamasında, "Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne gelen ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 312 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" denildi.