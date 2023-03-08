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Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazdan çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, bu çocuklardan 1613'ünün ailesine teslim edildiği açıklandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 01:20
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklara dair açıklama

Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
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(AA)- Bakanlığın sosyal medya hesabından depremzede çocuklara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1613 çocuk ailesine teslim edildi.

95 çocuk, tedavisinin ardından bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındı. 207 çocuğun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip ediliyor.

1837 çocuğun kimliği tespit edilirken, 78 çocuğun kimliği henüz bilinmiyor.

Bakanlık açıklamasında, "Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne gelen ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 312 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" denildi.

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﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
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