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Bakanlıktan Josef de Souza'ya evlat edinme cevabı

Depremzede bir çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Beşiktaşlı Josef de Souza'ya bakanlıktan cevap geldi

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:45
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Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan Josef de Souza açıklaması

Bakanlıktan Josef de Souza'ya evlat edinme cevabı
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, depremden sonra Mersin'e giderek depremzedeleri ziyaret etti.

Brezilyalı oyuncu burada depremzede bir çocuğu evlat edinmek istediğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı, buna cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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