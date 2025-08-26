Aile yolculuğu kazayla son buldu! Emniyet Müdür Yardımcısının aracı takla attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya-Darende kara yolunda meydana gelen kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu, eşi ve 7 yaşındaki kızı yaralandı

Kaza, dün 15.00 sıralarında Malatya-Darende kara yolunda meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen Ümit Uğurlu'nun kontrolünü yitirdiği 09 FU 700 plakalı otomobil, devrildi.

Kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu ile yanındaki eşi Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve çocukları Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw524849-01.jpg

aw524849-02.jpg

aw524849-03.jpg

