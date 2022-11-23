Özge Özder korkuttu. Ailece domuz gribi olduk

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift geçen yıl kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

Özge Özder, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Özder 10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini söyledi. Özder, “Domuz gribi olduk, 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik. Maalesef ailece hasta olduk, yeni atlattık" dedi.

'Ay Perisi Luna' isimli kitap yazan ve serinin ikincisini hazırladığını belirten Özder, "Serinin ikinci kitabını yazdım, onun geliri de SMA hastası olan Masal bebeğe gidecek" dedi.

