23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Özge Özder korkuttu. Ailece domuz gribi olduk

Ünlü oyuncu Özge Özder,  ailece domuz gribine yakalandıklarını belirterek “40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik, yeni anlattık" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 08:20
Takip Et

Ailece domuz gribi olduk! Özge Özder korkuttu

Özge Özder korkuttu. Ailece domuz gribi olduk
+
Aa
-

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen Sinan Güleryüz, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift geçen yıl kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

Özge Özder, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Özder 10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini söyledi. Özder, “Domuz gribi olduk, 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik. Maalesef ailece hasta olduk, yeni atlattık" dedi.

'Ay Perisi Luna' isimli kitap yazan ve serinin ikincisini hazırladığını belirten Özder, "Serinin ikinci kitabını yazdım, onun geliri de SMA hastası olan Masal bebeğe gidecek" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
4
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
7
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.