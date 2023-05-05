Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı! "Çok iyi babaydın be Fahrettin..."

Geçtiğimiz yıl hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı! "Çok iyi babaydın be Fahrettin..."

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 28 Haziran'da hayatını kaybetmişti. 84 yaşında yaşama veda eden oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın doğum gününde babasını andı. İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın “Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin” ifadelerini kullandı.

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"ÇOK İYİ BABAYDIN"

Doğum gününde ailesiyle bir araya gelen Arkın'ın paylaşımına annesi Betül Arkın da yorum yaptı. Cüneyt Arkın’ın eşi Londra’da yaşayan oğlunun duygusal paylaşımına “Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş… Uzun yıllar sonra dogum gününü burada kutladık… Canım eşim yolladım da yüregimizde yanımızdaydı çok iyi babaydın be Fahrettin…” notunu düştü.

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Öte yandan, Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende konuşan eşi Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" ifadelerini kullanmıştı.

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