Ailesinde kalp hastalığı olanlar dikkat

Anjiyo ile ilgili öğrenmeniz gerekenleri Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu anlattı. İşte anjiyo ile ilgili pek bilinmeyen detaylar… Anjiyo, halk arasında damar sertliği olarak tanınan koroner arter hastalığından kuşku duyulduğunda ya da hastalığın belirtileri belirdiğinde bu damarları göstermek için kullanılan bir yöntem.

Koroner anjiyo, kısaca anjiyo olarak da tanınır, en çok yapılan kardiyoloji incelemelerinden biridir. Anjiyo, girişimsel kardiyolog tarafından, anjiyo laboratuvarında gerçekleştirilir. Kontrast adı verilen bir boya maddesi ince ve yumuşak kateterler aracılığıyla koroner damara aktarılarak, X-ışını ile damar içinin görüntülenmesi sağlanır. Anjiyo yıllar içinde teknik olarak ilerleyerek bugünkü halini aldı. Daha yumuşak ve ince kateterler ile el bileğinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Birçok merkezde hala kasıktan femoral arter adı verilen atar damar giriş yolu olarak tercih ediliyor olsa da, el bileğinden gerçekleştirilen hastalarda komplikasyon oranlarının düştüğü gösterilmiştir. Bilekten anjiyo aynı zamanda hastanın hemen işlemden sonra ayakta durabilmesine ve 1-2 saat içinde taburcu olabilmesine olanak verirken, kasıktan gerçekleştirilen anjiyo ile hastanın kum torbası ile yaklaşık 6 saat yatakta kalması gerekmektedir.

YAPTIRACAKLAR BUNLARI YAPMALI

Anjiyo günü hasta yaklaşık 2 saat aç olarak hastaneye gelir.

Yatış işlemleri bittikten sonra hazırlanmak için odaya götürülür Kıyafetler ve takılar çıkarılır. Protez diş ve gözlük doktor tavsiyesine göre durabilir Rutin alınan ilaçlar sorulur. Anjiyo günü aldığınız ilaçları kesinlikle bildiriniz Hemşire gerekli hazırlıkları yapar. Sırası geldiğinde anjiyo laboratuvarına götürülürsünüz Bilekten anjiyo yapılması planlandıysa el bileğiniz ve güvenlik için kasık bölgeniz hazırlanır.

Üzerinize steril bir örtü örtülür İşlemi yapacak kardiyologumuz size kendini tanıtacak ve işlem aşamalarından bahsedecektir. Anksiyeteniz varsa bu aşamada doktorunuzu bilgilendirebilirsiniz. Size rahatlamanız için sedatif ilaç verilebilir Lokal anestezi yapılarak işlemin tamamen acısız olması sağlanır. Üzerinizde bağlı olan elektrod ve sensörler ile doktorunuz nabız, tansiyon ve oksijen verilerinizi monitörde anlık olarak izlemektedir.

Çok ince, yumuşak bir kılıf el bileğinizdeki veya kasığınızdaki atardamara yerleştirilir. Bu kılıfın içinden yine ince ve yumuşak kateterler ile kalp damarlarınıza ulaşılır. Kateterlerin içinden kontrast adı verilen bir boya maddesi aktarılır. Bu çok az miktarlardadır X-ışını verildiğinde bu kontrast madde sayesinde koroner damarlarınızın içi ekranda hareketli bir film olarak görülebilir. Bu filmler dijital olarak kaydedildiği için doktorunuz işlem sırasında tüm çekilen pozları dikkatlice birkaç kez izler. Eğer damarlarınızın içinde daralma veya tıkanma görürse bunun ölçümünü yapacaktır.

Darlık derecesi %70 ve üzerinde olan darlıklar stent gerektirebileceği için bu görüntüler farklı açılardan değerlendirilir Anjiyo işlemi bittikten sonra doktorunuz size elde ettiği görüntüleri ve nasıl tedavi edilmesi gerektiğini anlatacaktır.

Aynı seansta stent takılması gerekirse masadan kalkmadan yine aynı yol kullanılarak stent işlemine devam edilir.

Aynı seansta devam edilmeyecekse veya damarlarınız sağlıklı ise el bileğinizdeki veya kasığınızdaki kılıf alınacaktır El bileğine şeffaf bir bandaj yapılır ve hasta odasına götürülür.

Kasıktan gerçekleştirildiyse, sıkı bir bandaj yapılır ve kum torbası konulabilir. Sonra hasta odaya götürülür.

Bilekten gerçekleştirilen anjiyo sonrası hasta yaklaşık 1 saat dinlendirilir ve ardından taburcu edilir. Kasıktan gerçekleştirilen anjiyo sonrası hasta yaklaşık 6 saat yatakta dinlendirilir ve ardından taburcu edilir. Kasık için geliştirilen yeni kapatma cihazları bulunmaktadır. Doktorunuzu bu sistemi kullandıysa daha erken ayakta durmanıza izin verebilir Kontrol için randevunuz verilir, ilaçlarınız ve sağlıklı yaşam konusunda tavsiyeler yapılır...