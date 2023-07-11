Aizanoi Antik Kenti resmedildi

Kütahya'da KÜSAD üyesi sanatçılar Aizanoi Antik Kenti'ni resmetti.

Aizanoi Antik Kenti resmedildi

AA

Dernek üyesi 48 sanatçı tarafından bir yılda hazırlanan 62 eserden oluşan serginin açılışı, Kütahya Belediyesi fuaye alanında yapıldı.

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Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Aizanoi Antik Kenti'nin, Kütahya'nın büyük bir değeri olduğunu söyledi.

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Antik kenti tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Çelik, "Bu tür etkinliklerle Aizanoi farkındalığını artırarak, başta kendimize olmak üzere Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Sanatçılarımızın, sanatlarını kullanarak Aizanoi Antik Kenti'mizi tanımaları ve tanıtmaları bizim için çok kıymetli. Bunun en güzel taraflarından biri de karşılığında maddi bir beklenti olmadan fedakarlıkla yapılması" diye konuştu.

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Belediye Başkanı Alim Işık da Kütahya ve antik kentin tanıtımına katkı sunacak serginin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve destek verenlere teşekkür etti.

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KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ise sergiyi sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıklarını, Kütahya'ya katkı sunmak adına çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

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Bir hafta boyunca sergilenecek eserler, daha sonra 6 büyükşehir ve 6 ören yerinde de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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