Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü

Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, vücutlarında onlarca düzenekle gezen bir ajanı bunları saklamak için her daim sıradan ekipmanları çantasında mevcuttur, çantanın bir yanında sıradan eşyalar varken ikinci tarafında da sayısız malzemeler vardır.

AYAKKABIDA SAKLI VERİCİ

Ajanların vücudu gizli operasyonlar için kablolarla doluydu ayakkabıyı gizlenen verici sistemi kontrol ederdi.

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ

Ajanlar Bu cihazda şifreli mesaj verileri çözebiliyordu elle çözülmesi günler sürecek mesajlar bu alet sayesinde dakikalar için çözülürdü.

PARA GÖRÜNÜMLÜ MESAJ TAŞIYICI

1 doların içinde kimsenin eline geçmemesi gereken çok mahrem şifreler taşınıyordu.

PARABOLİK MİKROFON

Ajanlar bazen bulundukları yerlerin çok daha herkes seni dinlerdi bu sebeple geliştirilen parabolik mikrofonlar bazen bir otel odasında bazen de mağarada dinlemek için kullanılırdı.

HARİTA

Ajanların özellikle arazi şartlarında yol alması için her an harita ile seyahat etmesi gerekirdi.

SİLAH

Çantanın gizli bölmesinde portatif bir silah taşımak önemlidir.

BÜYÜTEÇ

Bir ajan için büyüteç vazgeçilmezdir.

GİZLİ FOTOĞRAF MAKİNESİ

Genellikle ceketlerin içine saklanır. Fotoğraf makinesi olmazsa olmazdır.

DÜRBÜN

SES KAYDEDİCİ SAAT

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