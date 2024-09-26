Ajanstaki skandalı oyuncu yönetmeni ifşa etti! Gençlere iğrenç tuzak

Dizi ve sinema sektörüyle ilgili iğrenç iddia gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu yönetmeni Harika Uygur kişisel sosyal medya hesabından iğrenç olayın nasıl gerçekleştiğini yazdı.

Harika Uygur, bir ajans çalışanının beğendiği güzel oyunculara cinsel içerikli sahneleri atarak audition istediğini iddia etti.

Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Uygur, "Kulağıma çok çirkin bir şey geldi. Cast ajansı çalışanı gencecik yeni mezun oyunculara cinsel içerikli sahneler gönderip audition (deneme çekimi) istiyormuş. Çıplaklık bazı kurallar içerir. Bu tür sahneler talep edilemez."

Harika Uygur başka mağdurların da olabileceğini söyleyerek olayı detaylı şekilde anlattı. Uygur bahsi geçen filmin yönetmeniyle de konuştuğunu ve yönetmenin de şokta olduğunu söyledi.