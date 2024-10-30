Ajax, Feyenoord'un yenilmezlik serisini sonlandırdı

Ajax, Feyenoord'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk derbisinde rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirdi. De Kuip'te oynanan maçta Ajax, 2022 Mart'tan bu yana süren Feyenoord karşısındaki galibiyet hasretine son de vermiş oldu.

Maçın başlama düdüğünden itibaren Ajax, rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Kenneth Taylor, 6. dakikada kaleci Remko Pasveer’in uzun pasını mükemmel bir şekilde kontrol ederek, Feyenoord kalecisi Timon Wellenreuther'ın önünden topu geçirdi ve boş kaleye gönderdi. İkinci gol, 25. dakikada Jorrel Hato’dan geldi. Hato, köşe vuruşundan sonra Wellenreuther'ın topu sektirmesiyle gelen fırsatı değerlendirdi ve farkı ikiye çıkardı.

Feyenoord, topa sahip olma oranında %60 ile maçı domine etmeye çalıştı. Ancak, Ajax’ın sağlam savunması ve kontrollü oyunu, ev sahibi ekibin geri dönüş umudunu kırdı. Feyenoord'un sakatlığı bulunan forveti Santiago Gimenez'in yokluğu da ekip için büyük bir dezavantaj oldu. Maç boyunca Feyenoord, 13 şuttan sadece birini kaleye gönderebildi.

Bu sonuçla Feyenoord, sezonun ilk yenilgisini alarak ligde dördüncü sıraya geriledi. Ajax ise bu galibiyetle birlikte, puan sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Bu, Ajax’ın son iki yıldır Feyenoord karşısındaki ilk lig galibiyeti oldu ve kulüp, sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.