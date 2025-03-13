Ajax'ı perişan eden Frankfurt çeyrek finale çıktı

Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İlk maçta 2-1’lik avantajla sahaya çıkan Frankfurt, Ajax Amsterdam'ı 4-1 yenerek bu önemli başarıyı elde etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Frankfurt, Ajax’ı rahatça geçti. Bu galibiyetle Frankfurt, final yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Frankfurt’un maçtaki etkili başlangıcı 7. dakikada Jean-Mattéo Bahoya’nın attığı golle geldi. Bahoya, Hugo Ekitiké'nin asistini değerlendirdi ve takımını öne geçirdi. Devamında Mario Götze, 25. dakikada Robin Koch'un uzun pasını harika bir şekilde değerlendirerek farkı ikiye çıkardı. Götze’nin golü, Frankfurt’un sahada kontrolü tamamen ele geçirmesini sağladı.

Ajax, karşılaşma boyunca Frankfurt’a karşı ciddi bir mücadele sergileyemedi. Teknik direktör Dino Toppmöller’ın ekibi, yüksek motivasyonla sahadaydı ve Ajax’ın yoğun kadro rotasyonu, takımın performansını olumsuz etkiledi. Frankfurt, ilk yarıda daha fazla gol atma fırsatı yakalasa da, skoru daha da açamadı.

İkinci yarıya da benzer bir tempo ile başlayan Frankfurt, Ajax’a neredeyse hiçbir pozisyon vermedi. Bunun yanında, kaleci Kevin Trapp’in sakatlanması nedeniyle kaleye geçen Kauã Santos, güven verici bir performans sergileyerek takımını rahatlattı.

67. dakikada Ekitiké, Frankfurt’u 3-0’lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Bu golle maçın artık sona erdiği düşünülse de, Ajax bir anda toparlanmaya başladı. 78. dakikada Kenneth Taylor, Ajax’ın tek golünü atarak skoru 3-1’e getirdi ve Ajax taraftarlarına bir umut ışığı yakaladı. Ancak, bu umut kısa sürdü. Ajax kalecisi Matheus, Frankfurt’un uzun topunu uzaklaştırmaya çalışırken büyük bir hata yaptı. Götze, bu hatayı affetmedi ve neredeyse yarı sahadan yaptığı vuruşla skoru 4-1’e taşıdı.