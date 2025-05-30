Ajax’ta Farioli’nin yerini alacak isim belli oldu

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Ajax’ta Farioli’nin yerini alacak isim belli oldu

Ajax’ta son haftalarda şampiyonluğun kaybedilmesiyle görevinden ayrılan Francesco Farioli’nin yerine Johnny Heitinga gelecek.

Hollanda’da ligin son beş haftasında 10 puan kaybederek şampiyonluğu PSV’ye kaptıran Ajax’ta takımdan ayrılan Francesco Farioli’nin yerine gelecek isim belli oldu.

Hollanda devi İtalyan çalıştırıcının yerine eski oyuncusu ve kısa süre geçici teknik direktörlüğünü yapan Johnny Heitinga ile anlaşma sağladı. Liverpool’da Arne Slot’un yardımcılığını yapan Heitinga’nın kısa sürede İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Ajax, anlaşmaya vardığı Hollandalı çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Heitinga’nın ayrılmasına Liverpool’un izin verdiği ve anlaşmanın hafta başında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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