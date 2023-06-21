Ajda pekkan köpeğine lüks restorandan mama aldı. Sosyal medya çalkalandı

Etiler'de lüks bir restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan, "Köpeğime mama aldım" sözleriyle herkesi şaşırttı.

Ajda pekkan köpeğine lüks restorandan mama aldı. Sosyal medya çalkalandı

Efsane şarkıcı Ajda Pekkan, lüks bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Pekkan, fazlasıyla lüks olan bu restorandan köpeğine mama aldığını söyledi. Pekkan'ın sözleri gündem oldu.

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Pekkan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Köpeğime mama aldım" dedi. Ajda Pekkan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medya çalkalandı.

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Etiler'in en lüks restoranların bir tanesinden köpeğine mama satın alan şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

Takipçilerinden Pekkan'a "Ajda Pekkan'ın köpeği benden daha zengin" yorumları yapıldı.

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