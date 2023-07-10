Ajda Pekkan Özkan Uğur için söyledi. "Birlikte ağladık birlikte güldük"

Editör: Ersoy ÖZDEM

‘Spente Le Stelle’ şarkısıyla hayranlarına “Merhaba” diyen Pekkan, alkış yağmuruna tutuldu. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Süperstar, Kuruçeşme Sahnesi’nde yine büyüledi. Sahneye çıkış yaparken giydiği beyaz pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkaran Pekkan, ünlü modacı Burcu Sedef imzalı transparan ve taşlardan oluşan kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Tüm ekibinin de beyaza büründüğü şık ve zarif konsept müzikseverlerden tam not aldı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, sevenleriyle aynı atmosferi paylaşan Pekkan, “Benim için sevgili olan sizlersiniz. Kuruçeşme’de bir kez daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Bu gece nostalji dediğimiz, eskide kalan güzel ve romantik parçalarımı da sizlere söylemek istiyorum.” sözleriyle seslendi.

Geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Pekkan, renkli repertuarıyla mest etti. 'Bir Günah Gibi’yle geçmişe götürdü, 'Aynen Öyle’yle herkesi coşturdu.

Müzik şölenine ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Palavra’ gibi en sevilen hit parçalarıyla devam eden Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde imza attı. ‘Süperstar’ unvanını yıllardır hakkıyla taşıyan ünlü sanatçı, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnede, müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

‘SU GİBİ’ PARÇASIYLA ÖZKAN UĞUR’U ANDI

Ajda Pekkan, hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’u sahnede andı. Üzüntüsünü “Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur’la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik. Bu akşamki şarkılarımı Özkan Uğur için söyleyeceğim.” sözleriyle dile getiren Pekkan, ‘Su Gibi’ parçasını merhum sanatçıya ithafen seslendirdi.



