Ajda Pekkan Özkan Uğur için söyledi. "Birlikte ağladık birlikte güldük"

Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Süperstar Ajda Pekkan yoğun istek üzerine üçüncü kez dinleyicisiyle buluştu. Pekkan, vefat eden usta sanatçı Özkan Uğur’u da sahnede andı.

Ajda Pekkan Özkan Uğur için söyledi. "Birlikte ağladık birlikte güldük"

Editör: Ersoy ÖZDEM

‘Spente Le Stelle’ şarkısıyla hayranlarına “Merhaba” diyen Pekkan, alkış yağmuruna tutuldu. Her zamanki şıklığından ödün vermeyen Süperstar, Kuruçeşme Sahnesi’nde yine büyüledi. Sahneye çıkış yaparken giydiği beyaz pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkaran Pekkan, ünlü modacı Burcu Sedef imzalı transparan ve taşlardan oluşan kıyafetiyle göz kamaştırdı.

ajda-pekkan-yikti-gecti-zmhwn.jpg

Tüm ekibinin de beyaza büründüğü şık ve zarif konsept müzikseverlerden tam not aldı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde, sevenleriyle aynı atmosferi paylaşan Pekkan, “Benim için sevgili olan sizlersiniz. Kuruçeşme’de bir kez daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Bu gece nostalji dediğimiz, eskide kalan güzel ve romantik parçalarımı da sizlere söylemek istiyorum.” sözleriyle seslendi.

ajda-pekkan-yikti-gecti-6ubks.jpg

Geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Pekkan, renkli repertuarıyla mest etti. 'Bir Günah Gibi’yle geçmişe götürdü, 'Aynen Öyle’yle herkesi coşturdu.

ajda-pekkan-yikti-gecti-guq78.jpg

Müzik şölenine ‘Vitrin’, ‘Yakar Geçerim’, ‘Palavra’ gibi en sevilen hit parçalarıyla devam eden Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde imza attı. ‘Süperstar’ unvanını yıllardır hakkıyla taşıyan ünlü sanatçı, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnede, müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

ajda-pekkan-yikti-gecti-socm7.jpg

‘SU GİBİ’ PARÇASIYLA ÖZKAN UĞUR’U ANDI

Ajda Pekkan, hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’u sahnede andı. Üzüntüsünü “Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur’la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik. Bu akşamki şarkılarımı Özkan Uğur için söyleyeceğim.” sözleriyle dile getiren Pekkan, ‘Su Gibi’ parçasını merhum sanatçıya ithafen seslendirdi.


İlgili Haberler
Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı
Ajda pekkan köpeğine lüks restorandan mama aldı. Sosyal medya çalkalandı
Ajda Pekkan dizi yönetmenini arayarak destek verdi
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi
Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı Magazin
Beyonce'nin annesine hırsızlık şoku! 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi Teknoloji - Otomotiv
Patpat'ın çarptığı TOGG bu hale geldi
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı Spor
UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu Spor
Jorge Jesus yıldız futbolcuyu antrenmandan kovdu
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu Dünya
Rusya Ukrayna’da yardım malzemelerinin bulunduğu okulu vurdu
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe Ekonomi
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe
5 yaşındaki Irmak para yuttu. Mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi Sağlık
5 yaşındaki Irmak para yuttu. Mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi