AJet Kahire uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları bünyesinde faaliyet gösteren AJet, 104 uçaklık filosuyla hizmete başladığını duyurdu. Şirketin ilk operasyonel uçuşu, İstanbul'dan Kahire'ye, 31 Mart'ta gerçekleştirildi. Bu özel sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 Ağustos'ta gece yarısı hareket etti ve Mısır'ın başkentine başarıyla ulaştı. Uçuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'in de katılımıyla gerçekleşti ve ardından bir açılış töreni düzenlendi. Törende, yerel yöneticiler ve AJet'in üst düzey yöneticileri hazır bulundu.

Yeni hattın açılış töreninin ardından, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sarp, şirketin kuruluşundan itibaren yerli üreticilerle iş birliği içinde olduklarını ve tüm operasyonlarında yerel ürün ve yazılımları tercih ettiklerini vurguladı.