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AKP'den Muharrem İnce açıklaması

AK Parti’nin Muharrem İnce’nin adaylığı için imza topluyor iddialarına ilişkin açıklama geldi. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç kendisine ait olmayan ifadelerin kullanılarak algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 08:58
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AK Parti, Muharrem İnce için imza topladığı iddiasını yalanladı

AKP'den Muharrem İnce açıklaması
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AKP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce için imza topladığı iddialarına AKP kanadından yanıt geldi.

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile  bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanan yalan ifadelerle kendisine aitmiş gibi yazılan sözlerin yayılmaya çalışıldığını söyledi.

“ALGI OPERASYONU GERÇEKLEŞİYOR”

Dilmaç, ''Bu yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir. Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tıynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum." dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU”

Muhammed Hanefi Dilmaç, paylaşımında konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesine de yer verdi.

Dilekçede, sosyal medyada sahte yazışmalarla Dilmaç özelinde AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplama çalışması yapıldığı izleniminin verilmeye çalışıldığı kaydedilerek, söz konusu paylaşımlarda bulunanlar hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme'' suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.

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